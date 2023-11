Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 novembre 2023: le previsioni segno per segno

Ci sono dei segni zodiacali che vantano un quadro astrale molto valido. Altri dovranno fare i conti con qualche grana. Scopriamo insieme i più fortunati del 29 novembre secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: La giornata si apre con un senso di agitazione, ci sono molte cose da fare. Il rischio di scatenare tensione è molto alto, quindi evitate le discussioni. In campo professionale fatevi scivolare le cose addosso. Anche in amore dovete cercare di evitare lo scontro, magari non siete in polemica con il partner ma potreste essere voi a cercare qualche motivo di scontro senza una ragione ben precisa.

Oroscopo Toro Paolo Fox: La Luna in sestile promette bene. Il quadro astrale è valido per quanto concerne i contatti. Non potete rinunciare ad un lavoro anche se non funziona come vorreste, almeno fino a maggio del prossimo anno sarà un bene tenere le cose sotto controllo. Questo, è un periodo migliore per quanto riguarda l’amore. Chi, però, ha chiuso una storia di recente si diverte perché non vuole complicazioni, fino alla fine di dicembre l’amore andrà vissuto giorno per giorno. I single dovrebbero guardarsi attorno. I separati che ancora non hanno risolto un conflitto con l’ex, a dicembre dovranno ancora lottare.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: Chi possiede un’attività commerciale, chi può stringere patti e alleanze o fare accordi dovrebbe muoversi con discreta prudenza. I lavori a contatto con il pubblico sono ottimi, forse si torna a casa stanchi ma il successo non manca. Non avete vissuto un periodo facile ma sembra che voi stiate uscendo fuori dal tunnel. Anche in amore è un oroscopo che promette innamoramenti, Paolo Fox raccomanda di non correre dietro a persone che sono lontane o difficili da raggiungere.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: La giornata nasce con qualche perplessità e piccolo fastidio, la colpa è delle troppe cose da fare, ma anche nel vostro atteggiamento perché ultimamente vi sentite insicuri e nervosi. Forse temete ciò che sarà, qualche ansia resta, bisognerebbe guardare al futuro con soddisfazione visto che il 2024 funzionerà e sarà un anno favorevole. In amore evitate di farvi il sangue amaro, se qualcosa non va bene non tergiversate, se non chiarite le cose in un rapporto, potreste pentirvene un domani.