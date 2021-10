Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 Ottobre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore hai voglia di fare pace con una persona, ci sono state delle incomprensioni. A lavoro, entro la fine di questo mese sarà possibile concludere un accordo.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore il mese di ottobre si conclude con la possibilità di vivere una bella emozione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore se hai da fare una rimostranza è meglio parlare entro domani. A lavoro stai facendo il punto della situazione, avresti bisogno di collaboratori.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore sei a un bivio e devi fare una scelta importante per il tuo futuro. A lavoro è in arrivo un’informazione importante.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore non avrai difficoltà a dire come la pensi e a mettere il partner con le spalle al muro. A lavoro potresti avere forti discussioni con colleghi e superiori.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore il fine settimana è decisamente positivo per la coppia. A lavoro novembre è un mese che partirà alla grande.