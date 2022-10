Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 Ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi sabato 29 ottobre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Sarebbe bene non rivangare situazioni che già hanno portato problematiche nel passato. Il periodo è interessato anche sul fronte lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Sembrano essere quasi giornate incandescenti. Chi vive una storia con una persona non libera deve evitare di mettersi nei guai. Nervosismo sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Ancora la Luna in opposizione nel corso del mattino, intendiamoci, per il resto del periodo tutto sembra andare bene ma qualche piccola polemica potrebbe tornare in amore. Se metti troppa carne al fuoco rischi di sbagliare sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: cerca di non fare scelte impulsive questa sera, tornare a vecchi discorsi sarebbe un errore. Un cambio di rotta può essere una buona scelta sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Le coppie che sono in crisi se non vogliono buttare una storia importante devono essere caute. Problemi a lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: la Luna non è favorevole ma lo sarà presto, rimanda alcuni appuntamenti e non prendere tutto di petto. Puoi riuscire in una bella impresa sul lavoro.