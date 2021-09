Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 Settembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore cerca di risolvere un problema, meglio non innervosirsi con Marte in opposizione. Sul lavoro, il periodo non è semplice, ma nel futuro tutto andrà per il verso giusto!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Venere è in opposizione, meglio non fare passi falsi: occhio alle relazioni sbocciate da poco. Sul lavoro, il periodo è buono per studiare i progetti in vista del futuro!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Cerca di tenere sotto controllo le spese, soprattutto se con il tuo partner discuti di questo da tempo. Sul lavoro, chi lavora nel mondo della comunicazione ora potrà ricevere, finalmente, una bella sorpresa!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: La Luna è dalla tua parte così come Venere, lasciati andare all’amore e vivi belle emozioni. Sul lavoro, non sottovalutare i progetti, anche se tutto partirà con calma!

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore se ci sono delle incomprensioni aspetta prima di parlare e dare in escandescenze, meglio farlo la prima settimana di ottobre. Sul lavoro, non discutere perché chi ti conosce sa cosa vuoi e come la pensi, meglio non creare polemiche ritondanti!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Buone notizie per l’amore perché le storie nate da poco possono diventare importanti. Sul lavoro, ci sono tanti progetti da portare avanti, forza!