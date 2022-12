Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 Dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi sabato 3 dicembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: le feste mettono i sentimenti in fibrillazione, e questo è un buono motivo per curare maggiormente i vostri rapporti con il partner. Sul lavoro, invece, non vedete l’ora di staccare la spina per qualche giorno.

Oroscopo Paolo Fox Toro: grandi preparativi per Natale, ma l’amore? Tarda ancora ad arrivare, e chissà se non troverete qualcosa di bello sotto l’albero. Sul lavoro siete indecisi su molte questioni, prendetevi del tempo per riflettere maggiormente.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: sembra che non ci sia niente di nuovo in vista, ma forse vi sbagliate, bisogna guardare con occhi diversi. Il lavoro procede, ma potete ancora fare qualcosa prima delle feste.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: sentimenti decisamente a ribasso per questa giornata, cercate di sfruttare il weekend in qualche modo creativo. Il lavoro non va come vorreste, forse avete bisogno di una pausa salutare.

Oroscopo Paolo Fox Leone: c’è tanto da fare ancora con il vostro partner, non perdete la fiducia nella novità. I vostri colleghi hanno grande fiducia in voi sul lavoro, siatene soddisfatti.