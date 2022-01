Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 Gennaio, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore troppe emozioni strane, occhio alle gelosia e cerca di rimandare a domani le discussioni. Sul lavoro sei stanco e non sopporti più le polemiche!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Oggi cerca di parlare con le persone giuste e non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Sul lavoro, la giornata è interessante e i giorni seguenti saranno sereni!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La Luna sarà con te da domani, cerca di buttarti alle spalle le brutte sensazioni. Sul lavoro occhio alle discussioni legate alla tua intraprendenza spiccata!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore le relazioni nate ora sono un po’ dubbiose, c’è dell’indecisione. Sul lavoro, avanza una richiesta, ma non pretendere tutto e subito!

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore se devi chiarire sfrutta questa giornata perché domani la Luna sarà in opposizione. Sul lavoro, giornata interessate, ma occhio perché in serata potrebbe esserci qualcosa di strano!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Bene l’amore, le stelle sono interessante. Sul lavoro hai risolto le questioni in sospeso, ma dal punto di vista economico meglio cercare risorse in più!