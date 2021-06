Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 giugno, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Ariete. L’arrivo di giugno consiglia molta cautela per i problemi in amore che si presenteranno questa giornata. Se sei attesa di una chiamata potresti dover aspettare ancora, forse la fine del mese. Attenzione alle finanze, non spendere troppo.