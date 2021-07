Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 Luglio, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Ariete: Il fine settimana porta consiglio, arrivano novità per chi è single! Nel lavoro tutti i progetti che stanno nascendo possono essere vantaggiosi: occhi ben aperti.

Toro: I nuovi amori sono pochi chiari, nelle coppie di lunga data bisogna stare attenti alle provocazioni. Quando abbiamo un cielo così controverso nel lavoro non bisogna cercare di risolvere le cose velocemente.

Gemelli: Se senti che il partner ha voglia di discutere lascia stare; solo in caso ci sia una separazione bisogna guardare oltre. Nel lavoro non ci sono cose gravi ma devi risolvere dei piccoli problemi.

Cancro: Il pomeriggio sarà migliore della mattinata quindi approfittane dell’amore. Nel lavoro la giornata partirà un po’ al rallentatore, ma nel pomeriggio sarai più produttivo.

Leone: E’ un buon momento per i sentimenti, ma nel pomeriggio potrebbero nascere polemiche banali. Nel lavoro c’è sempre qualche preoccupazione legata alla sfera professionale. Cerca di mantenere la calma!

Vergine: La situazione oggi è favorevole, con la Luna in buon aspetto. Mi sembra che alcuni chiarimenti siano inevitabili. Non sempre nel lavoro sei soddisfatto, è già in corso una discussione in merito ad un progetto.

Bilancia: E’ una giornata che inizia con un po’ di confusione in amore. Per coloro che cercano nuove strade ci sono delle opportunità.

Scorpione: I nuovi incontri sono importanti, tuttavia stai prendendo tutto sottogamba. Nel lavoro le cose che progetti vanno meglio, gli studenti o professionisti devono cercare di risolvere problemi.

Sagittario: Se i problemi nati nelle scorse settimane non sono ancora risolti, con un oroscopo positivo come questo e un po’ di pazienza si può arrivare a un compromesso. Presta particolare attenzione ai conti e all’aspetto economico.

Capricorno: In questo fine settimana c’è la possibilità di vivere emozioni. Inizia a muoversi qualcosa, una tua richiesta fatta agli inizi dell’anno.

Acquario: Cerca di evitare ogni tipo di polemica e di risolvere una questione importante. Hai una grande voglia di rimettere in gioco con un progetto a cui tieni.

Pesci: Tra qualche settimana Venere sarà in opposizione, quindi conviene parlare subito. Ora più che mai è necessario ascoltare le proposte che arrivano!

Per rimanere aggiornato su ricorrenze, avvenimenti, santo, compleanni e proverbio di sabato 3 Luglio, consulta l’almanacco del giorno