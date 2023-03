Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 Marzo 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi venerdì 3 marzo 2023.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: La mattinata andrà un po’ a rilento, mentre dal pomeriggio la Luna sarà nel tuo segno e ti accompagnerà. Negli ultimi giorni senti un po’ di apatia, ma non va bene, devi essere presente a te stesso e nella tua vita. A lavoro è in arrivo una soluzione ad un problema che aspettavi da molto tempo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Attenzione con i segni bilancia e scorpione perché non siete molto compatibili. Cerca di non strafare e di evitare piccole discussioni in casa che potrebbero sorgere per qualche difficoltà economica. La tua ansia si sta ripercuotendo sulla tua salute fisica.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Sarà un fine settimana molto positivo e potresti avere un incontro interessante con una persona del leone. Ci sono nuovi progetti in arrivo e la tua intraprendenza sarà premiata. Tieniti alla larga da Sagittario e Vergine che portano solo guai nella tua vita. A lavoro sono in arrivo alcuni cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: Chi sta vivendo una situazione amorosa ambigua con qualcuno ha bisogno di chiarimento, parlatene direttamente con la persona interessata! Se vuoi cambiare lavoro devi muoverti con cautela. La Luna sarà nel tuo segno al mattino e ti porterà grandi emozioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Sono favoriti i nuovi incontri, ma non riversate lo stress per il lavoro nelle vostre relazioni amorose. Questa settimana sarà piena di alti e bassi, se dovete fare qualcosa di importante rimandatelo alla prossima.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: Questo periodo dell’anno non sarà molto favorevole, da giugno in poi le cose miglioreranno. Saturno ti porta un po’ di tristezza e pessimismo, ma ricorda che è passeggero.