Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 Novembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore oggi Venere è in opposizione e questo può creare qualche disagio in amore. Cerca di essere paziente. Sul fronte lavoro, scegli qualcosa di giusto e ideare per te. Non fare il passo più lungo della gamba con i soldi!

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore è arrivato il momento di prendere decisioni importanti in amore. Sul fronte lavoro, supererai quella sensazione di nervosismo in queste ore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore giornata positiva e promettente per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, un progetto potrà decollare entro i primi mesi del prossimo anno!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore qualche divergenza anche per quelle coppie che non sono in crisi. Sul fronte lavoro, fai il punto della situazione: siamo quasi a una svolta!

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore Venere è favorevole e tra sabato e domenica la Luna sarà dalla tua parte: ottime notizie, dunque, per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, pensi di aver dato tanto e di aver ricevuto poco. Fai attenzione a chi non è molto fedele con te!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore quella di oggi è una giornata un pò sottotono per i sentimenti, ma nonostante ciò il tuo oroscopo resta promettente. Sul fronte lavoro, a partire dal 10 potrebbe arrivare una buona notizia!