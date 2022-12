Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 Dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi venerdì 30 dicembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: nella sfera dell’Amore, la Luna gira dalla tua parte. Se il tuo partner ha bisogno di dimostrazioni di affetto, sicuramente non troverai problemi a dimostrargliele con atti pratici. A Natale, le feste sono state contraddistinte da litigi in famiglia: una situazione che si risolverà, facendoti tornare una tranquillità d’animo. Sul lavoro, continua a credere e portare avanti i tuoi progetti: non cedere alle difficoltà. Questa sera si prevede una serata piacevole.

Oroscopo Paolo Fox Toro: sarà l’anno per celebrare il vostro amore. Gira tutto a vostro favore se vorrete avere un figlio, sposarvi o iniziare una convivenza. Questa fine del mese sarà particolarmente emozionante, poiché la conclusione del 2022 promette belle sorprese per te. Sul lavoro, è arrivato il

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: oggi e domani la Luna non sarà tua amica. Ma non perdere le speranze in Amore, perché gennaio promette sorprese positive. Se hai vissuto l’esperienza della separazione matrimoniale, non buttarti giù: nel 2023 gli affari di cuore potrebbero ripartire. Sul lavoro, hai vissuto dei cambiamenti radicali: ti hanno fatto crescere umanamente e professionalmente. Metti in programma una vacanza per il 2023: avete bisogno di relax e di ricaricare le batterie.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: la Luna è dispettosa. In Amore potrebbe esserci una chiusura amara del 2022, ma gli affari di cuore potrebbero ripartire da Gennaio 2023. Ti hanno lasciato? Sfogati, ma non perdere le speranze di trovare la persona giusta al tuo fianco. A livello professionale, hai fatto grandi miglioramenti: anche il capo lo vede ed è fiero di te. Pensa a un fine settimana all’insegna della gita fuori porta, magari con la persona che ami.

Oroscopo Paolo Fox Leone: il tuo cuore batte a duemila per il tuo partner. Con la Luna che gioca a tuo favore, puoi veramente fare tutto. L’influsso lunare ti permetterà anche di risolvere quelle lontananze amorose, dove ci fossero: devi solo buttarti. Il lavoro richiede sicurezza, soprattutto per il futuro: non ti fidare di chi non conosci. Per te, si prevede un compleanno da urlo.