Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Alla vigilia dell’ultima notte dell’anno, vediamo come andranno le cose in questa giornata. Ce lo rivela, come sempre, Paolo Fox con il suo oroscopo del 30 dicembre.

Oroscopo Ariete: Giornata interessante per i nati sotto questo segno, con una serie di pianeti a favore (Luna, Mercurio, Venere e Marte) e possibilità di grandi vantaggi o addirittura soluzioni a problemi di lunga data. Attenzione però a qualche acciacco maturato nelle ultime settimane, magari addirittura un infortunio o stress eccessivo causato da una distrazione. C’è poi chi sta avendo a che fare con qualche perplessità ma con queste stelle svanirà tutto molto presto, anzi… se si vogliono recuperare rapporti o “cavalcare” una situazione sentimentale potenzialmente interessante questo è il momento di darsi da fare!

Oroscopo Toro: La Luna contraria vi ha “inguaiati” in qualche modo, soprattutto attorno al 16 dicembre, con controversie e problemi delicati da affrontare ma non dovete avere paura né perdere la speranza: molte delle cose che ora sembrano irrisolvibili, infatti, saranno affrontabili nel corso del tempo quindi abbiate pazienza e fiducia! Entro fine maggio, ad esempio, arriveranno soluzioni a questioni legali rimaste in sospeso ma dovrete fare anche voi la vostra parte, agevolare in qualche modo il destino. L’amore ha bisogno di spazi e intese, Capodanno nascerà con la Luna buona in tal senso ma non fatevi distrarre da problemi di lavoro o di altro tipo…

Oroscopo Gemelli: Qualcuno potrebbe annoiarsi in queste 24 ore o sentirsi privato di una realizzazione, specialmente se un progetto è finito ma non sono arrivati i risultati sperati: vorreste rimettervi subito in gioco, magari entro maggio, ma non sapete se ci sarà modo di farlo o meno… c’è comunque chi va avanti lo stesso senza però entusiasmo né particolari spinte, bisognerà ritrovare stimoli e grinta entro la prossima primavera. Possibili dubbi in amore soprattutto nelle storie in cui ci sono state delle difficoltà, con pazienza e lucidità si arriverà comunque a superare la fase di stallo o di forte stanchezza.

Oroscopo Cancro: Il 2024 si aprirà in maniera interessante con conferme tra febbraio e marzo, intanto però c’è da pensare ad un Capodanno in cui si potrebbero fare riflessioni importanti su ciò che è stato fatto negli ultimi mesi! Ampio spazio a nuovi progetti di lavoro così come alle storie nate a dicembre, situazioni più che valide e da portare avanti con impegno e attenzione; gli amori che nasceranno nelle prossime settimane, inoltre, saranno di grande rilevanza! Il cielo sarà favorevole per ben due anni, dunque fino a 2025 inoltrato, dovrete sfruttarlo al meglio!