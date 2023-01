Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 Gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi lunedì 30 gennaio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In questo periodo avete così tante cose da fare che non sapete dove “sbattere la testa”; alcune di queste situazioni, tra l’altro, sono da affrontare subito quindi non c’è nemmeno tempo da perdere! State difendendo le vostre idee ma fatelo solo se siete sicuri del fatto vostro, in caso contrario nulla vi vieta di cambiare opinione o magari rinunciare ad una battaglia.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Sul lavoro state vivendo un bel momento, siete abili e forti dunque più determinati e anche affascinanti… tuttavia c’è qualcuno che vi vuole provocare o mettere i bastoni tra le ruote, cercate di ignorarlo e lasciatevi scivolare addosso le cose (a meno che il tutto non divenga troppo fastidioso, lì servirà intervenire a parole per evitare guai peggiori o che vi innervosiate troppo).

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: non vi mancherà la forza per mettere a segno dei colpi importanti in ambito lavorativo, risolvendo definitivamente vecchi sospesi. Nelle prossime settimane inizierete ad accorgervene, tempo al tempo e non forzate la mano inutilmente! Ora potete contare anche sulla possibile riapertura di questioni di carattere legale che si riveleranno importanti (a tratti decisive).

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Le energie non vi mancano ora e siete molto concentrati, sicuramente forti fisicamente e più ricettivi! In queste condizioni potete ottenere molto, soprattutto in amore dove il periodo è favorevole grazie all’influsso di Venere: avete la possibilità di risolvere qualche incertezza e ritrovare il sereno, sia in coppia che nel caso dei single che avranno più chances di fare incontri.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Questa sarà per voi una giornata agitata in cui fareste meglio a tenere a bada i nervi: possibili discussioni in merito a lasciti o problemi di lavoro, con il denaro come principale “protagonista” della perdita di pazienza. Ci sono diverse questioni da mettere a posto e avrete bisogno di tutta la lucidità possibile, tuttavia le cose non sono soltanto in salita.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Giornata interessante con la Luna in trigono, secondo l’Oroscopo del giorno questa situazione astrologica stimolerà la voglia di dimostrare al mondo quanto valete e vi darà ottime opportunità per farvi ammirare. É ora di mettersi in gioco e mostrarsi al meglio delle vostre capacità, i più decisi e intraprendenti (ma soprattutto competenti) la spunteranno alla grande! Non sprecate queste occasioni, soprattutto se si deve fare una richiesta, perché il mese di febbraio è foriero di buone notizie e miglioramenti interessanti.