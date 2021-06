Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 Giugno, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ariete: Agli inizi del mese ci sono stati momenti di agitazione ma ora in amore le cose andranno meglio. Nel lavoro la situazione lavorativa è favorita, risposte in arrivo.

Toro: Questa giornata deve essere trattata con cautela, Marte è dissonante e crea scompiglio anche negli amori più solidi. Nel lavoro ti consiglio di firmare una nuova proposta solo se sei realmente convinto.

Gemelli: C’è bisogno di trasparenza, in amore, e questo dovresti iniziare ad impararlo. Nel lavoro bisognerà prestare attenzione: forse hai talmente voglia di riscattarti che non valuti attentamente.

Cancro: La Luna è in buon aspetto assieme a Giove, e anche il Sole è favorevole: sfrutta questo momento d’oro. Sempre i pianeti ti consigliano di sigillare i patti importanti proprio in questo momento.

Leone: Bisogna fare le cose con calma in amore, soprattutto se si è all’inizio di una relazione. Nel lavoro le tue intuizioni sono buone, consiglio di non fare il passo più lungo della gamba però.

Vergine: Oggi un consiglio: stai alla larga dalle preoccupazioni. Nel lavoro fatichi tanto e non ottieni molto…

Bilancia: Mercurio è favorevole e porta la voglia di fare nuove amicizie, Venere cerca di risollevare i rapporti in crisi. Nel lavoro non sottovalutare le proposte che arrivano in questo periodo!

Scorpione: Venere ha iniziato un transito polemico e forse per qualcuno sarà tempo di riflessione. Nel lavoro anche se si chiude un percorso sarà possibile tentarne un altro.

Sagittario: Oggi nonostante Venere sia favorevole potresti trovarti a discutere con un ex, mantieni la calma. Nel lavoro un piccolo ritardo potrebbe creare caos nei tuoi piani.

Capricorno: Con Venere non più contraria sembri essere anche tu un po’ più accondiscendente. Nel lavoro chi ha un’attività che è stata danneggiata in questi giorni potrà ricevere una bella notizia.

Acquario: Le prossime due settimane sono delicate per chi sta vivendo un amore poco chiaro. In questi giorni bisogna essere cauti a lavoro: punta ai nuovi progetti solo se validi.

Pesci: Se una storia è fatta di troppe discussioni forse uno dei due ha già trovato un’alternativa: anche se non è una soluzione. Nel lavoro se hai avuto problemi con la tua attività ora potrai ripartire da zero, con il tuo nuovo percorso professionale.

