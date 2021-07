Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 luglio, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ariete: Potresti essere proprio tu che creerai polemiche con il partner, alla fine della giornata però qualcosa sarà più chiaro. Nel lavoro conflitti legali, dispute… devi risolvere un po’ di problemi anche perché le prossime settimane saranno positive.

Toro: E’ una giornata positiva, alcuni potrebbero decidere un viaggio estivo e prenotarlo. Nel lavoro hai una buona situazione astrologica, non mollare proprio adesso.

Gemelli: E’ un momento strano per il tuo core, nulla di grave ma le certezze sono un po’ inclinate. Nel lavoro non è la giornata migliore per mettersi a discutere, i problemi si risolveranno prima di novembre.

Cancro: Se devi fare un discorso al tuo partner forse è meglio aspettare domenica. Nel lavoro non agire di istinto, cerca di analizzare bene le proposte.

Leone: Questo venerdì regala qualcosa in più, Mercurio ha iniziato un buon transito che favorisce gli incontri. Nel lavoro all’orizzonte ci sono cambiamenti e nuove opportunità.

Vergine: Programma qualcosa di piacevole per il fine settimana. Nel lavoro vale la pena impegnarti a fondo nelle collaborazioni.

Bilancia: La Luna è opposta, devi cercare di risolvere un piccolo problema in casa. Nel lavoro aspetta e non lanciarti in nuovi progetti prima di martedì.

Scorpione: Se hai qualcosa da dire, in amore, è questo il momento. Nel lavoro se non ti piace qualcosa dei tuoi colleghi è il momento di dare un taglio netto alle collaborazioni.

Sagittario: Se in passato ci sono stati problemi attenzione a capire il vero problema: forse non hai riflettuto abbastanza sulle tue scelte. Nel lavoro più aspetti novità e più niente accade: concentrati sul tuo lavoro.

Capricorno: Oggi come ieri ti invitiamo alla pazienza: nulla di grave, solo mancato riposo. Nel lavoro se qualcosa non è andato bene ora si recupererà.

Acquario: Queste giornate sono positive anche per coloro che sono soli da tempo e cercano un nuovo amore. Nel lavoro per alcuni è in arrivo una bella notizia, la fine del mese ti stupirà.

Pesci: La giornata consente un recupero ma ci sono ancora molte cose da chiarire. Nel lavoro evita stress e polemiche, qualcuno potrebbe farti innervosire.

