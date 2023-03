Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 Marzo 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox 20 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. Certamente questa fine di marzo porta molte occasioni. Nel lavoro sembri preso da troppe cose contemporaneamente, cerca di fare ordine nella tua vita.

Toro. Ti sembrerà di essere continuamente frainteso in amore. In effetti può essere vero, ma se analizzi la situazione nel dettaglio ti renderai conto che a volte ascolti poco e parli molto. Nel lavoro non è un periodo favorevole, ma si può portare avanti un progetto.

Gemelli. Bisogna trovare spazio per i sentimenti. La Luna nel segno regala emozioni favorevoli. Nel lavoro potresti ricevere una bella proposta: le collaborazioni sono più fortunate.

Cancro. In amore ci sono dei problemi da risolvere. Se la tua è una relazione in crisi bisogna stare attenti. Nel lavoro oggi hai poca voglia di fare.

Leone. Oggi la Luna è favorevole in amore, i piccoli duelli nei rapporti di coppia trovano un vincitore e questa volta sei tu. Nel lavoro le soluzioni che cerchi non sono arrivate, ci sono ancora troppe spese, cerchi di risolvere i problemi economici.

Vergine. Giorno sotto tono, alcune divergenze torneranno, ma in amore arriverà il sereno. Nel lavoro c’è grande fermento e più ci avviciniamo alla fine del mese meglio sarà. Se ne accorgeranno i creativi e le persone che aspettano una chiamata.

Bilancia. Oggi abbiamo la Luna favorevole, puoi svagarti e fare nuove conoscenze. Nel lavoro gli incontri della giornata sono favorevoli: c’è un miglioramento in generale.

Scorpione. Superata la dissonanza della Luna, oggi le cose vanno meglio. Nel lavoro tutto quello che nasce in questi giorni è favorevole. Considera che potrebbe arrivare un’idea speciale.

Sagittario. La Luna è ancora in opposizione, questo è un giorno interlocutorio per l’amore. Nel lavoro è meglio non fare scelte azzardate, ma non sottovalatuta le cose che ti propongono ora.

Capricorno. Tutti quelli che vogliono impegnarsi in una relazione possono farlo, ma senza promettere subito amore eterno. Nel lavoro ti sentirai più motivato ma non escludo cambiamenti di rotta.

Acquario. La Luna si trova in posizione favorevole. Hai una grande voglia di rivitalizzare l’amore. Nel lavoro vorresti cambiare tutto: il vero problema sono i soldi.

Pesci. Nell’amore dipende dalla situazione che vivi ma comunque si registra un buon miglioramento. Nel lavoro chi è indipendente avrà l’opportunità di ottenere un successo.