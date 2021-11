Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 Novembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: E’ stato un mese molto strano per l’amore. I separati posso cercare nuovi amori. Sul lavoro sono in arrivo nuove proposte ma voi avete dei dubbi. La situazione si sbloccherà entro la fine dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Luna favorevole in amore, avete una bella capacità di azione. Anche sul lavoro la situazione generale è migliore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Una giornata che parte bene in amore, con la Luna favorevole. Attenti però alle polemiche. Sul lavoro la situazione migliora, ma non scordatevi dei problemi recenti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Luna e Venere contrari anche oggi, provocazioni in arrivo. Sul lavoro non lasciate il certo per l’incerto.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Periodo ottimo: Luna, Mercurio e Sole favorevoli. Ottime occasioni sia solo per fare nuove amicizie. Sfruttate le vostre capacità, la vostra genialità e la buona carica vitale.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Attenti in amore, problemi con Sagittario e Gemelli. Sono segni agitati in questo periodo. Sul lavoro fate attenzione alle tensioni e alle parole.