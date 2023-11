Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 novembre 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox, il famoso astrologo televisivo, ha formulato il nuovo oroscopo del giorno. Vediamo allora come andranno le cose in questa ultima giornata del mese. Ecco le previsioni del 30 novembre.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Potreste essere colti dall’agitazione e dall’ansia di voler fare tutto, anche se magari è effettivamente impossibile in questo momento; se non vi darete una calmata rischiate di prendere decisioni sbagliate e soprattutto troppo affrettate, cosa che non potete permettervi soprattutto se siete a un bivio o alla fase cruciale di un progetto. Fatevi scivolare le cose addosso se venite provocati, evitate discussioni e litigate rimandando tutto almeno alla prossima settimana.

Oroscopo Toro Paolo Fox: Giornata promettente riguardo i contatti e le relazioni (anche con persone di altre città) grazie alla Luna in Cancro, come spiegato nell’Oroscopo di Paolo Fox, potreste dare un’accelerata ad un bel progetto o gettare le basi per un trasferimento, in modo da soddisfare l’eventuale bisogno di ricominciare in un posto diverso. Stringete i denti e andate avanti con il lavoro, anche se magari le cose non stanno funzionando come vorreste. Presto si aprirà uno scenario buono e avrete modo di cogliere una bella occasione. In tutto ciò, ovviamente, cercate anche di riposare!

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: State pian piano intravedendo la luce in fondo al tunnel, la fine di un periodo difficile in cui ogni cosa partiva in salita e per il cui completamento ci voleva più fatica del solito. In queste 24 ore saranno favoriti soprattutto i liberi professionisti e chi lavora a contatto con il pubblico, gli astri premieranno la vostra pazienza o accelereranno “la raccolta dei frutti” dato quanto avete seminato negli ultimi tempi. Continuate così e presto arriverà il vostro momento, non mollate proprio ora che le cose vanno meglio!

Oroscopo Cancro Paolo Fox: Siate prudenti in questa giornata, soprattutto al massimo, ed evitate di strafare: nelle prime ore di giovedì potreste avvertire qualche piccolo fastidio fisico o del disagio, c’è poi chi ha ancora qualche dubbio causato dai tanti impegni di questo periodo. Ci vorranno calma e sangue freddo, non fatevi trascinare dal nervosismo o dalla voglia di “montare sopra” ai problemi… meglio fare il minimo indispensabile almeno fino a sabato e domenica.