Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 Ottobre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Momento importante per i sentimenti: cambiamenti in arrivo. Sul fronte lavoro, è il momento di farti avanti. Forse avrai un incontro importante per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Hai bisogno di fare chiarezza in amore: sappi, però, che non sei tu il problema. La ‘colpa’ è di una persona che non è convinta di quello che fa. Per il lavoro, i prossimi tre mesi saranno importanti per definire una situazione e capire come muoversi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: C’è un pò di stanchezza, piccole discussioni da gestire. Anche sul lavoro, la giornata non è delle migliori: sei nervoso e stanco.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Venere tornerà nel tuo segno nelle prossime settimane e questa è un’ottima notizia. Se vivi un legame da tempo potrai trovare nel partner conforto.

Oroscopo Paolo Fox Leone: E’ arrivato il momento di fare dei chiarimenti. C’è chi deve fare una scelta tra due persone o chi è molto arrabbiato con qualcuno. Sul fronte lavoro, questo è un momento ottimo per investire.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore ti consiglio d’essere cauti e prudenti: le parole potrebbero ferire. Sul fronte lavoro, avrai molto da fare: la situazione astrale prevede un cambiamento importante, non perdere questo treno.