Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 Dicembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Se cercate novità in amore Capodanno ve le porterà. Sul lavoro ci sono nuovi progetti in vista.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Meglio pochi ma buoni, questo è il vostro punto di vista per il Capodanno. Il lavoro indipendente va sviluppato nei prossimi mesi, ma occhio al portafogli.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Attenti in amore, programmate bene il Capodanno o potreste non passarlo come vorreste. Sul lavoro chiudete l’anno con una pausa di riflessione.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Un Capodanno discreto a livello sentimentale, ma cercate di essere voi stessi e fare ciò che sentite senza forzarvi. Il 2022 potrebbe portare novità in ambito di lavoro con gratifiche e avanzamenti entro i prossimi 4 mesi.

Oroscopo Paolo Fox Leone: L’anno si chiude con la Luna favorevole. Sul lavoro Giove favorevole dal prossimo anno, ma pensate bene se portare avanti dei progetti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Luna opposta in amore, evitate le polemiche. Se dovete lavorare oggi sarà faticoso, non siete concentrati. Meglio staccare un po’.