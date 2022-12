Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 Dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi sabato 31 dicembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore è tempo di cambiare aria, il nuovo anno ti aiuterà a ripartire e a fare chiarezza. Sul lavoro invece hai delle buone intuizioni, falle valere.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore l’aria è più serena, perché questa sera non organizzi qualcosa di bello con il partner? Sul lavoro le novità non tarderanno ad arrivare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Cielo interessante per i single, chissà che proprio questa sera non posso rivelarsi foriera di qualche bell’incontro. Sul lavoro pondera bene le scelte, non è il momento di rischiare.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Cielo interessante per le coppie, non escludo la possibilità di mettere in cantiere un progetto importante da qui ai prossimi mesi. Sul lavoro è in arrivo una riconferma.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore il partner ti appare distante, il consiglio è quello di essere chiari, solo così i nodi verranno al pettine. Sul lavoro non esitare a chiedere aiuto se senti di non farcela.