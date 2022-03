Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 Marzo 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi giovedì 31 marzo 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore la Luna sta per entrare nel vostro segno: il mese si chiuse con tanti pianeti con voi. In ambito lavorativo la situazione è interessante: gli incontri sono promettenti e potrebbero arrivare delle novità, forse anche dei cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Oggi è la giornata perfetta per parlare a viso aperto con chi ricambia i vostri sentimenti. Sul lavoro finalmente si torna a fare grandi cose: tanti i pianeti attivi, la vostra mente è molto impegnata.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La mattinata è migliore del pomeriggio, tuttavia aprile parte con il Sole favorevole: ciò è buono anche per le giovani coppie. Sul lavoro la situazione non è al massimo: ieri e oggi particolarmente, ma domani si riparte alla grande.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Buono l’amore con Luna e Giove favorevoli. Sul lavoro potreste avere una folgorazione improvvisa per risolvere un problema. Un accordo andrà rivisto, ma in meglio per voi.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Luna favorevole nel pomeriggio, approfittatene per fare nuove conoscenze romantiche. Dovete varare un progetto importante: siete bisognosi di grandi cambiamenti e novità.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Mattinata pesante in amore, meglio il pomeriggio. Sul lavoro avete delle buone stelle, potete fare progetti, ma attenzione agli investimenti e se si tratta di idee costose tenetele sotto controllo e non fate azzardi.