Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 Dicembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore se ci sono state delle discussioni entro domenica sarà possibile chiarire. Sul lavoro invece sono in arrivo delle novità, il periodo promette bene.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore, questa giornata potrebbe davvero regalare delle belle emozioni. Sul lavoro invece potrebbero saltare degli accordi ma assumeranno una piega positiva.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore attenzione alle parole, la Luna contraria impone prudenza. Sul lavoro invece non agitare troppo le acque, possibili discussioni con capi e referenti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Se devi parlare con il partner fallo adesso, domani la Luna sarà opposta. Sul lavoro invece ci sono dei piccoli problemi ma non giro di poco verranno risolti.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore le emozioni non mancheranno grazie al trigono della Luna. Sul lavoro invece attenzione a non fare passi falsi, stai aspettando delle risposte valide.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore consiglio attenzione, oggi la Luna è opposta. Sul lavoro invece non ci sono grandi novità ma cerca di non forzare gli eventi.