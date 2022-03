Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 Marzo 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi, venerdì 4 marzo 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: una giornata molto intensa per l’amore, dal 6 poi Marte torna favorevole e avrete l’occasione di rifarvi. Ottime idee sul lavoro, non è da escludere una promozione per i lavoratori dipendenti.

Oroscopo Paolo Fox Toro: è una giornata molto positiva per i sentimenti, vi invita ad amare e ad essere amati. Qualche tensione sul lavoro se avete un nuovo incarico.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: da oggi potrebbe tornare un po’ di malinconia, se vivete da qualche tempo una relazione conflittuale. Sul lavoro, meglio meditare al meglio sulle vostre scelte future.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Attenzione in amore, potrebbe arrivare una piccola discussione. Per quanto riguarda il lavoro non mancheranno successi per chi si rimbocca le maniche.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Parlate con serenità, in amore, oggi e domani la Luna è favorevole. Sul lavoro risentite della stanchezza nel fine settimana, inoltre le discussioni sono più facili quando vi sentite in un ambiente che non vi appartiene.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Anche se vi sentite ancora agitati, in amore, non lo darete a vedere. Sul lavoro la situazione si spacca a metà: il periodo è stimolante per chi cerca la novità, chi invece lavora a provvigione non è contento.