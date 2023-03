Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 Marzo 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi sabato 4 marzo 2023.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: La Luna è favorevole e siete predisposti a vivere belle emozioni, è una buona giornata anche per risolvere vecchie discussioni. Entro maggio arriveranno importanti novità a lavoro, soprattutto se site dipendenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Le stelle oggi ti sono avverse e potranno nascere litigi e incomprensioni. Ti senti insoddisfatto e poco compreso. La Luna sarà dissonante per tutto il giorno, cerca di mantenere la calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: la Luna è dissonante, ti senti intollerante e potresti essere un po’ intrattabile. Muoviti con cautela anche a lavoro, potrebbero cambiare alcuni accordi entro maggio.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: In questi giorni le stelle sono incerte, ma dal 16 marzo le cose miglioreranno drasticamente. L’umore è altalenante, cerca di ritrovare un po’ di equilibrio. Chi dovrà prendere una decisione in questi giorni sarà in difficoltà, provate a rimandare. Attenzione al capricorno.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Vivrete belle esperienze con alcune persone del segno dell’ariete e del sagittario, potrebbe esserci anche un primo incontro interessante. A lavoro avete bisogno di conferme, provate a stringere un accordo entro i prossimi due mesi.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: Questa giornata non sarà facile, ma la Luna entrerà nel tuo segno da domani, quindi rimanda tutte le decisioni importanti. Mercurio è contrario, quindi probabilmente vi state facendo prendere un po’ troppo la mano con alcuni acquisti. Attenzione allo stress.