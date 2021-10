Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 Ottobre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore Venere dal 7 inizia un transito positivo nel tuo segno. A lavoro tutte le richieste vanno fatte con un minimo di logica perché lasciare il certo per l’incerto purtroppo è nel tuo stile.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore se la coppia è in crisi sarà meglio prendere una decisione in fretta. A lavoro bisognerebbe fare il punto della situazione, ogni tanto è bene fermarsi e valutare i pro e i contro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore la Luna contraria oggi rischia di farti vedere nero anche se non c’è da essere pessimisti. A lavoro devi amministrare meglio le tue azioni, è probabile che tu debba cercare di mettere ordine e disciplina in una situazione del tutto caotica.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore mantieni sotto controllo le situazioni che possono creare disagio in amore, gelosie, anche inutili. A lavoro l’attività professionale ha bisogno di una spinta ma ci sarà molto da fare entro febbraio per migliorare la situazione.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore sarà una giornata che ti porterà a confidarti molto sia con il partner sia con gli amici. Il lavoro ultimamente è febbrile, ci sono grandi novità in arrivo per chi ha una attività autonoma. È il caso però di fermarsi un attimo per raccogliere tutte le idee.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore oggi sarai impegnato per risolvere un problema di coppia. A lavoro per chi ha un’attività in proprio sono in arrivo delle belle novità, progetti importanti per la fine di febbraio.