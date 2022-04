Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 Aprile 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi martedì 5 aprile 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Per i single oggi è un buon giorno: ci sono tutte le possibilità di un incontro interessante. Il cielo è molto buono nell’ambito lavorativo: se non vi piace ciò che fate è il momento di cercare altrove.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Ottimo l’amore per chi è single: tra colpi di fulmine e conoscenze potrebbero nascere belle storie d’amore. Sul lavoro dovete cercare di essere più precisi e andare fino in fondo nei progetti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Le coppie che avevano avuto qualche problema potrebbero ripartire alla grande. Chi invece vuole un nuovo inizio deve iniziare a guardarsi intorno. Buono il lavoro: ciò che parte oggi è promettente.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Se siete in una relazione ufficiosa state attenti: tra oggi e domani qualcuno potrebbe impicciarsi. Stasera avete voglia di solitudine. Come sempre siete voi a dover portare avanti la casa, diffidate delle proposte lavorative di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Leone: L’amore può capitare nei momenti più impensabile, anche se non vi guardate intorno, per esempio in viaggio. Una separazione può liberarvi. Mettete in pratica le idee lavorative a cui state pensando.