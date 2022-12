Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 Dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi lunedì 5 dicembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Periodo fortunato per i sentimenti, tra oggi e domani potranno davvero succedere molte cose. Sul lavoro sono favoriti i contatti, avrai la possibilità di metterti in gioco e di dimostrare il tuo valore.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore non tutto è andato come avevi preventivato e ti è rimasto un po’ di amaro in bocca. In questi giorni presta maggiore attenzione alle uscite, ultimamente le spese sono state tante.

‎Oroscopo Paolo Fox Gemelli: L’amore torna ad essere protagonista nella tua vita, soprattutto se nell’ultimo periodo ci sono stati problemi. Sul lavoro non è il momento di fare scelte azzardate.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Ultimamente sei un po’ irrequieto se con il partner c’è qualcosa che non va è sempre bene parlare. Sul lavoro sono in arrivo interessanti novità, favoriti i contatti con altri città.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore cerca di evitare discussioni soprattutto se hai a che fare con una persona del segno dell’Ariete, della Bilancia o del Cancro. Sul lavoro tra oggi e domani molti nodi verranno al pettine.