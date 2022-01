Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 Gennaio, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Ariete: Non è di certo un periodo semplice per i sentimenti, soprattutto la giornata di oggi. Ma comunque mai dire mai. Sul lavoro non senti di avere il giusto appoggio, e questo potrà creare qualche difficoltà in più.

Toro: Oggi si potrebbe dire che non proprio tutto quadra. L’amore non arriva se non lo si cerca con la giusta disposizione, e fate attenzione alla gelosia. Sul lavoro, se avete progetti, approfittate della giornata di lunedì 10.

Gemelli: E’ l’ennesima giornata interessante per voi, con la Luna favorevole e Mercurio attivo. Sul lavoro il consiglio è cautela, poiché Marte in opposizione ogni tanto genera momenti di forte nervosismo.

Cancro: Fate bene attenzione a questa Venere opposta che può generare qualche dubbio, soprattutto nei legami turbolenti. Sul lavoro la situazione economica si mantiene incerta e deve pensare a concretizzare le possibilità.

Leone: Una parola è davvero poca, ma due….dono un tantino di troppo. Oggi avete Mercurio e Luna in opposizione e nella relazione potrebbero esserci dei conflitti. Sul lavoro non si escludono discussioni e problemi con il vostro capo.

Vergine: E’ una giornata positiva per i sentimenti in generale, e potrebbero essere favorite nuove relazioni inaspettate. Sul lavoro fate bene a cercare di essere impassibili, ma è difficile mantenere la calma.