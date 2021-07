Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 Luglio, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Ariete: Stelle particolari, bella l’intesa con i nati sotto il segno dei Gemelli e dell’Acquario. Sul lavoro, hai risolto i problemi e ora sei di nuovo in gioco!

Toro: In amore cerca di non fare confusione se ci sono due storie, c’è un po’ di malcontento generale. Sul lavoro, la situazione non è facile da gestire!

Gemelli: Domani la Luna sarà dalla tua parte e oggi le stelle sono favorevoli, ottime notizie per l’amore. Sul lavoro, cerca di risolvere un problema: il periodo è ottimo per chi cerca risposte!

Cancro: L’amore è in secondo piano, il lavoro è la tua priorità, ma è bene trovare tempo per dedicarti a chi ami. Sul lavoro, stanno per arrivare i risultati!

Leone: Sei stanco e nervoso, ma questo non inciderà sulle storie d’amori forti. Sul lavoro, cerca di fare attenzione alle spese e ai conti, presto arriveranno soddisfazioni!

Vergine: Se vuoi fare breccia nel cuore di qualcuno non svelare tutto, non aprirti subito. Sul lavoro, non rimandare nulla a domani: ora arrivano conferme e belle intuizioni!

Bilancia: In amore occhio perché con Leone e Acquario può nascere una bella storia. Sul lavoro, sei molto energico e motivato, ma potresti arrabbiarti per una notizia che non ti aspettavi!

Scorpione: In amore tutto procede a rilento, molto sottotono. Sul lavoro, porta avanti i progetti, anche quelli sperimentali e innovativi!

Sagittario: Se nel mese di maggio sei stato tradito o ci sono stati problemi, ora puoi recuperare tutto. Sul lavoro, potrebbe esserci una svolta, ma è meglio agire con calma!

Capricorno: La situazione in amore è positiva, favoriti i nuovi incontri. Sul lavoro, periodo ottimo per firmare i contratti. Potrebbero partire dei progetti, ma tu all’inizio sei sempre titubante e diffidente!

Acquario: La Luna è dissonante: fai attenzione alle parole, pensa prima di dire qualcosa in amore. Sul lavoro, hai voglia di partire, cambiare, ma devi fare i conti con le spese!

Pesci: In amore è arrivato il momento di ripartire dopo una crisi. Sul lavoro, la Luna è favorevole, cerca di giocare d’anticipo e di avere dei vantaggi

