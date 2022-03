Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 Marzo 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi sabato 5 marzo 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Oggi la Luna è nel vostro segno, la giornata sarà riflessiva ma potrebbe portare buoni incontri. Situazione ottima per investire e dare inizio a delle novità, però dovete mobilitarvi per cercare le opportunità.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Momento particolare per quelle coppie che hanno avuto delle crisi: colpa del transito di Venere e Marte che crea dubbi. Sul lavoro dovete lasciarvi guidare e non fare tutto da soli.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Luna non più contraria in amore, ma cercate di evitare tensioni. Mese interessante per gli incontri. Sul lavoro, se siete dipendenti potreste avere dei progressi: si tratta, però, di conferme.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Sabato sottotono in amore: le giornate sono promettenti ma polemiche. Giornata particolare al lavoro, non sbilanciatevi troppo.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Buono il sabato in amore, parlate oggi, potreste sanare dei rapporti. Sul lavoro ci sono scelte importanti da fare, domani, però potrebbe essere più difficile. Parlate oggi!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore dovete cercare di accantonare la solitudine: sforzatevi di essere meno timidi e riservati. Sul lavoro sentite la creatività stimolata, però siete come in attesa di qualcosa che non arriva.