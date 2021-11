Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 Novembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Venere inizia un transito particolare, non essere polemico. Sul lavoro, vai avanti con i tuoi progetti!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Domenica sarà una bella giornata per i sentimenti. Sul lavoro, cerca di mantenere sotto controllo i progetti!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore hai voglia di fare, non ti perdi d’animo. Sul lavoro, molto dipende da quello che fai, ma il periodo creativo è dietro l’angolo!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Venere è in opposizione e forse stai desiderando una persona impossibile. Sul lavoro, hai perso tempo con questioni formali, occhio alle spese!

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore cerca di fare tutto con calma, evita le polemiche. Sul lavoro, sei stanco, domani le stelle però saranno migliori e il weekend ti aiuterà!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Buona giornata per i sentimenti, non rimandare a domani cose che puoi fare oggi. Sul lavoro, il cielo è promettente e i buoni propositi non mancano!