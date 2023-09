Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 settembre 2023: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 4 settembre 2023, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo del giorno di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Hai tanta strada da percorrere sia in amore e che nel lavoro. La fortuna sembra sostenerti e la tua energia è al massimo. Piccoli e alti bassi per la salute, non c’è da preoccuparsi. Fai maggiormente attenzione alle finanze, senza scossoni o imprevisti rimarranno stabili. Da sempre di spirito avventuroso, ti sei un po’ fermato, è il momento di intraprendere un nuovo percorso, l’avventura chiama.

Oroscopo Paolo Fox Toro: La vita non ti sta sorridendo particolarmente in questa fase. La fortuna non è dalla tua parte, ma è neutra. In campo professionale la situazione non è facile, la strada è in salita. In amore gioca un ruolo fondamentale la tua resistenza che adesso viene messa alla prova da qualche altalena emozionale. Tu sei in grado di fronteggiare al meglio questa situazione. Il tuo livello di comunicazione è al top, ti servirà per risolvere qualche problema. Le finanze ti mettono alla prova, ma il tuo equilibrio interiore ti impedirà di compiere passi falsi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: C’è turbolenza nel tuo cielo, la tua capacità di adattarti a tutte le situazioni sarà messa a dura prova. Qualche intoppo è previsto dal punto di vista economico. Ricorda che puoi far sempre leva sulla tua saggezza per navigare senza affondare nelle difficoltà. Un po’ di fortuna ti regalerà delle sorprese. L’amore paga dazio in questo periodo poco stabile ma il tuo carisma ti consentirà di gestire la situazione. Un occhio di riguardo alla tua salute, sii equilibrato sotto tutti i punti di vista.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: La tua compatibilità con gli altri è alta in questo periodo. Potresti avere qualche problema dell’adattarti, ma sarai sorretto dal tuo equilibrio interiore. Incertezza in amore, tuttavia non ci saranno grandi problemi per via della tua saggezza e della fortuna che gira a tuo favore. Riuscirai a riprendere il bandolo della matassa. Mantieni sempre alto il tuo livello di comunicazione ed esercita la tua leadership quando è necessario farlo.