Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 agosto, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele: Ariete: Attenzione a questioni sentimentali rimaste in sospeso, verso la fine del mese potrebbero tornare a galla. Sul lavoro invece sono in arrivo novità, non esitare a contattare delle persone che potrebbero aiutarti Toro: Chi ha un’età superiore ai 40anni, dovrà affrontare a viso scoperto le persone che lo circondano. Sul lavoro invece rispetto allo scorso anno, qualcosa è cambiato, novità in arrivo.

Gemelli: In amore, se la tua storia va bene non soffermarti sui dettagli; attenzione ai tradimenti. Sul lavoro invece sono possibili ritardi, nulla però che non possa esser risolto.

Cancro: Giornata utile per le riappacificazioni e per mettere una pietra sopra alle discussioni passate. Sul lavoro invece se sei a contatto con il pubblico, le gratificazioni non mancheranno.

Leone: Giornata di recupero per i sentimenti. La Luna nel segno durante il fine settimana regala emozioni. Lavorativamente parlando favoriti artisti e artigiani, soluzioni in arrivo.