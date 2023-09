Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 settembre 2023: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 6 settembre 2023, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo del giorno di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

In queste 24 ore sarete iper affascinanti e magnetici, riuscirete ad attirare l’attenzione di una persona speciale e avrete modo di giocare al meglio le vostre carte. É un periodo in cui sarebbe un peccato non aprirvi a nuove opportunità, non solo sentimentali ma anche lavorative: sono in arrivo nuove sfide e potrete mettervi in gioco in diversi ambiti, mantenete la calma e usate l’intelligenza per uscirne al meglio (da vincitori)! Cercate anche di riposare e dedicare del tempo al benessere fisico, basterebbero anche una camminata o una sessione di yoga per farvi mantenere l’equilibrio o perfezionarlo.

Toro

L’Oroscopo di Paolo Fox vi invita fortemente a comunicare con il partner, se ci sono problemi o questioni in sospeso sarebbe meglio sistemare tutto subito e parlare apertamente. Tirate fuori tutto ciò che dovete dire, con calma e sincerità, con l’unico fine di mettere a posto le cose e non di litigare! Sul lavoro va un po’ meglio visto che avrete la possibilità di mettervi in mostra e dimostrare il vostro talento, farvi notare dai superiori che potrebbero offrirvi qualcosa di interessante (qui però attenzione al rovescio della medaglia, ovvero l’aumento delle responsabilità). Vi sentite bene dal punto di vista fisico ma continuate a fare esercizio regolarmente.

Gemelli

Giornata piena di energia e vitalità, in queste condizioni non potrete che avere vantaggi e benefici: se lavorate in un settore in cui è fondamentale la creatività avrete idee brillanti da mettere in gioco per raggiungere i vostri ambiziosi obiettivi, bene anche in amore sia per i single (che potrebbero fare incontri molto interessanti) che per le coppie in cui si riaccenderà la passione! Siete attivi su tanti campi e le cose stanno andando molto bene, tuttavia non trascurate la salute e trovate del tempo per curare soprattutto quella emotiva. Cercate di mantenere la calma di ascoltare anche i punti di vista degli altri, specie se non lavorate da soli ma in team.

Cancro

Possibili discussioni con il partner in queste 24 ore, potrebbero nascere tensioni e agitazione magari anche per motivi futili; fate attenzione alle parole e tutto si aggiusterà, ci vorrà anche disponibilità a mettersi nei panni di chi avete a fianco. Non dovete affaticarvi troppo in questo periodo, provate una nuova strategia di meditazione che possa fungere da toccasana per gestire lo stress. Buone notizie sul lavoro, in arrivo proposte in grado di portarvi all’agognato successo: non scartate nulla a priori e cogliete ogni opportunità al volo!