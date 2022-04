Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 Aprile 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi mercoledì 6 aprile 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Chi è giovane potrebbe vivere qualche bella avventura romantica. Sul lavoro iniziano le soddisfazioni, specie nei lavori cominciati da poco.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Alcuni influssi positivi riveleranno i vostri veri desideri e sentimenti.Sul lavoro dovete fare attenzione a restare con i piedi per terra. Potrebbero esserci dei ritardi nella riscossione dei crediti e alcune spese per la casa.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore è il momento giusto per far pace con qualcuno. Se siete single è il momento di guardarvi intorno: ci sono tante opportunità! Intuito e tempismo sono le vostre carte vincenti per recuperare errori del passato.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Potrebbe arrivare all’improvviso un avvenimento importante a livello affettivo. Siete nervosi e agitati: dovete scaricare vecchi pesi. C’è un po’ di pesantezza se fate un lavoro fisso, ma il vostro buonumore può risolvere tutto

Oroscopo Paolo Fox Leone: Dovete essere pazienti in amore ed evitare gli eccessi. Stasera prevista qualche piccola discussione. Sul lavoro se lavorate in proprio le stelle sono con voi. Evitate gli eccessi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Avete voglia di fare l’amore: per questo anche un incontro occasionale potrebbe essere interessante. Sul lavoro state tranquilli: avete tempo.