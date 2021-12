Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 Dicembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore presta maggiore attenzione ai sentimenti nati di recente. Sul lavoro invece oggi non è la giornata ideale per prendere importanti decisioni.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore la giornata parte bene, la Luna è nel segno! Sul lavoro invece se attendi delle conferme presto arriveranno.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore c’è un pò di agitazione ultimamente e questo non è mai un bene. Sul lavoro invece c’è bisogno di più impegno, è come se tutto andasse a rallentatore.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore ti piaccono le sfide ma attento a non esagerare. Sul lavoro invece ci sono delle tensioni legate molto probabilmente a questioni economiche.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Ultimanente stai dando pià importanza al lavoro ed il partner potrebbe risentirne. Sul lavoro invece il momento è positivo, le cose vanno per il verso desiderato.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Buon momento per i sentimenti grazie al buon aspetto della Luna. Sul lavoro invece hai della belle idee, novità in arrivo.