Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 Dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi martedì 6 dicembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Gli incontri quest’oggi saranno molto passionali, favorite le nuove conoscenze e più in generale se sei solo avrai la possibilità di giocare al meglio le tue carte! In arrivo certezze sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore ultimamente ci sono un po’ di battibecchi cerca quest’oggi di non dare adito ad inutili polemiche. Sul lavoro sono in arrivo delle interessanti novità.

‎Oroscopo Paolo Fox Gemelli: È un momento interessante per riscoprirsi maggiormente sensuali, cerca di vivere le emozioni come vengono senza pensarci troppo. Sul lavoro, se hai una trattativa in stand by non tergiversare ma chiudila nei prossimi giorni.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore i nodi verranno al pettine, ultimamente ci sono stati dei battibecchi con il partner che ti hanno reso maggiormente nervoso. Sul lavoro fai attenzione alle uscite.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Giornata polemica per i sentimenti, non dare adito a fraintendimenti ma se c’è qualcosa che non va non esitarne a parlarne. Sul lavoro una tua richiesta potrà essere accolta.