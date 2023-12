Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci racconta in anteprima quali segni zodiacali saranno baciati dalla dea bendata e chi, invece, dovrà affrontare qualche piccolo disguido. Ecco a voi l’oroscopo del 6 dicembre.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Vi attendono giornate impegnative che però possono portarvi un buon successo personale, cercate solo di non stancarvi troppo e di resistere in qualche modo all’opposizione della Luna che potrebbe provocare qualche fastidio fisico soprattutto in serata. Vi siete caricati di molti obblighi ultimamente ma c’è da iniziare a pensare al 2024, anno che comporterà sicuramente scelte significative riguardo l’amore e la famiglia. Un premio è in arrivo per chi ha lavorato bene e nel modo giusto (se non è già arrivato), previsto un nuovo ruolo di comando o di prestigio per chi si è dato particolarmente da fare… o almeno una buona opportunità da cogliere al volo!

Oroscopo Toro Paolo Fox: C’è ancora qualche piccola tensione o preoccupazione che riguarda l’amore, addirittura occhio a possibili discussioni… con Venere in opposizione non potrebbe andare diversamente ma anche voi (come gli amici dell’Ariete) dovrete essere bravi a resistere e proseguire per la vostra strada. Il rischio, inoltre, è che sia più difficile del previsto arrivare ad un accordo con un ex, i nodi stanno arrivando al pettine e la “resa dei conti” si avvicina sempre di più. La vita di tanti di voi è cambiata a giugno, quando è avvenuto qualcosa di particolare che ha segnato un solco tra prima e dopo: ora bisogna accettare le novità e i cambiamenti che ne sono scaturiti, anche e soprattutto dal punto di vista professionale.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: Giornata a due facce quella di mercoledì: la prima parte non sarà affatto stimolante, molto meglio la seconda con un bell’episodio in serata. Alcune situazioni personali o di lavoro dovranno essere chiarite o definite in vista del 2024, qualcuno ha ancora dubbi o preoccupazioni ma svanirà tutto solo se si spazzeranno via le ambiguità! Ci sono persone contro di voi, riportate in auge dall’opposizione di alcuni pianeti, e da fine novembre vi sentite nel mirino di qualcuno… mettete a posto le cose in sospeso e ripartite con slancio! Resta un periodo neutrale per i sentimenti, al momento avete altre priorità ma occhio a non trascurare le emozioni del cuore!

Oroscopo Cancro Paolo Fox: Venere in buon aspetto vi regala forza ed energia, chi è rimasto fermo per diverso tempo ora può ripartire con slancio (soprattutto in amore). Le prime due settimane di dicembre saranno interessanti per recuperare un sentimento, attenzione però a Mercurio che vi chiede di stare attenti alle troppe spese! Da tempo siete anche nel mezzo di discussioni legate a faccende legali e contenziosi spinosi, ora finalmente si aprono nuovi scenari e aumentano le possibilità di risolvere tutto: la prima parte del 2024 sarà importante in tal senso, così come per ottenere il rinnovo di un accordo!