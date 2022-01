Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 Gennaio, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore consiglio prudenza, potrebbero esserci delle discussioni troppo. Sul lavoro invece favoriti i nuovi impieghi, attenzione allo stress.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Situazione astrologica interessanti per i sentimenti, favoriti i nuovi incontri. Sul lavoro invece non demordere, le occasioni non mancheranno.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore con Pesci e Vergini serve prudenza. Sul lavoro invece Giove invita a rivedere delle questioni legali in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Devi ritrovare serenità in amore e questa Venere favorevole ti aiuterà. Sul lavoro invece se hai i requisiti necessari puoi pensare di andare in pensione.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore sei molto orgoglioso e non ti piace esser criticato. Sul lavoro invece se sei alla ricerca di una nuova occupazione le occasioni non mancheranno.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore la giornata parte sottotono. Sul lavoro invece La Luna opposta consiglia maggior attenzione nel corso di queste ore.