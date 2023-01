Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 Gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi venerdì 6 gennaio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Le festività natalizie vi hanno ricaricato le batterie. Sul lavoro, così come in amore, dovete sforzarvi per essere confermati ed evitare di essere rimpiazzati da qualche “terzo incomodo”. Nella vostra vita, una nuova relazione amorosa potrebbe aprirsi.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Avete chiarito i problemi che vi portavate dietro al 2022. Oggi siete compresi, anche sul lavoro il vostro carisma può trasportare i vostri colleghi a collaborare con te. In amore, cedete alle lusinghe di chi vi mostra interesse.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La vita è scegliere e oggi è il momento di farlo. I dubbi vi divorano. Devi capire cosa vuoi fare da grande. Anche in amore, i dubbi non diminuiscono: chi vuoi frequentare?

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Basta essere polemici, nella vita, come sul lavoro, oggi serve concretezza: te lo chiedono anche i capi. In amore, cerca la complicità e il divertimento. Hai una cotta per una persona… fidati, sarà ricambiata: osa.

Oroscopo Paolo Fox Leone: L’anno nuovo sarà pieno di impegni lavorativo: dovrai essere ben organizzato e stratega, per reggere il peso di tutto. In amore litighi sempre col partner e ti ha deluso? Cambia strada, inutile insistere sempre.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Il vostro ottimismo è la benzina che vi permette di fare tutto bene: continuate su questa strada, i responsabili sul lavoro apprezzano. In amore, potete raggiungere qualsiasi persona.