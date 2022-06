Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 Giugno 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi lunedì 6 giugno 2022.

Ariete: Oggi è una giornata un po’ spenta, hai bisogno di qualcuno che possa migliorarla. Chiama la prima persona che ti viene in mente.

Toro: Non ci sono tantissime novità. Questa non dev’essere per forza una brutta notizia, concentrati per cambiare le cose. Solo se vuoi.

Gemelli: Sei veramente innamorato e questo non succedeva da tempo. Non rovinare le cose. A lavoro cerca di essere sempre più concentrato.

Cancro: L’amore è un po’ difficile ultimamente ma non darti per vinto. Se pensi che ne possa valere la pena, buttati.

Leone: Hai tanti pensieri e non riesci a concentrarti. In questo periodo è normale, non preoccuparti. Attento a lavoro.