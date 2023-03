Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 Marzo 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro : C’è una persona del segno dei pesci nella tua vita, prova a conoscerla meglio. Cerca di non prendere tutto di petto, sono in arrivo delle spese impreviste. Cerca di riflettere bene su quello che vuoi dal tuo futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone : Per le coppie molto unite si prospetta un bel periodo in cui potrete iniziare a riflettere sul vostro futuro insieme. Venere protegge il tuo segno e lo riaccende di passione, sfrutta il suo transito fino al 16 di marzo. A lavoro alcuni progetti devono essere definiti negli ultimi dettagli.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: Cerca di dormire di più, la privazione di sonno ti sta indebolendo. Chi è single potrà vedere la nascita di un nuovo amore in primavera. Per adesso concentrati sui tuoi obiettivi e rimani più concentrato a lavoro se non vuoi problemi.