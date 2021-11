Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 Novembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore se hai avuto troppe discussioni meglio mantenere la calma e seguire i consigli. Sul lavoro, cerca di gestire con cautela il denaro!

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore è arrivato il momento di fare il punto della situazione. Sul lavoro, ora riuscirai a risolvere i problemi!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore la Luna è in opposizione, tutto procede bene, ma oggi qualcosa non va come vorresti. Sul lavoro, chi cerca una nuova occupazione deve aspettare la prossima settimana!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Venere è in opposizione, forse desideri una persona impossibile. Sul lavoro, hai forse dato attenzione a qualcosa di troppo formale: occhio alle spese!

Oroscopo Paolo Fox Leone: La Luna è dalla tua parte e la giornata in amore parte bene. Sul lavoro, occhio perché Giove è contrario e alcune scelte non sono facili da gestire!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore meglio fare tutto con calma. Sul lavoro, la Luna per 48 ore sarà opposta: le sensazioni sono strane!