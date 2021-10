Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 Ottobre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Oroscopo Paolo Fox Ariete: La Luna è in opposizione, sarebbe meglio avere massima attenzione in amore. Sul lavoro, riceverai tante chiamate per il futuro!

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore oggi cerca di affrontare tutto con positività, meglio rimandare le discussioni con il partner. Sul lavoro, periodo ottimo per affrontare i cambiamenti: hai voglia di dare una svolta alla tua vita? Bene, approfittane ora!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Chi ha dovuto affrontare una crisi ora può risolvere e approfittare di questo cielo. Sul lavoro, occhio agli intoppi: vuoi fare tutto tu, anche il lavoro degli altri, ma la stanchezza sta iniziando a bussare alla tua porta!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Le emozioni che stai vivendo ora sono importanti, ma occhio perché in amore potresti fare i conti con qualche problemino con il partner. Sul lavoro, sei tenace e non ti arrenderai facilmente!

Oroscopo Paolo Fox Leone: La Luna è dalla tua parte, non rimandare le discussioni con il partner a venerdì, meglio chiarire ora. Sul lavoro cambieranno alcune collaborazioni, ma da mesi hai iniziato un lavoro che cercavi da tempo!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Bene l’amore, questo è il momento giusto per chiarire con il partner. Sul lavoro, stai migliorando e stai affrontando un cambiamento importante: cerca di fare più incontri, di ampliare la rete di contatti!