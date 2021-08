Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 agosto, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Ariete: In amore le emozioni non mancheranno, il cielo è propizio! Sul lavoro invece ci sono diversi pianeti a tuo favore, devo sfruttare bene questa situazione astrologica favorevole.

Toro: In amore non alimentare scontro inutili nei prossimi due giorni. Sul lavoro invece sei meno produttivo del solito e potresti manifestare apertamente il tuo dissenso per una situazione che proprio non ti va gù.