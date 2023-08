Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Un nuovo giorno sta per cominciare ed entriamo ufficialmente nella seconda parte della settimana. Allora scopriamo come andrà il giovedì secondo le previsioni astrali contenute nell’oroscopo di Paolo Fox del 7 agosto.

Ariete

Avrete una grande energia e la certezza di poter fare tutto quello che volete davvero. Le stelle vi invitano soprattutto all’amore e alle imprese romantiche che vi avvicinano ancora di più al partner (sia che siate in coppia sia che vogliate conquistare qualcuno). Con un po’ di ingegno e creatività, potete diventare irresistibili e ultra-attraenti. Nel frattempo, sul lavoro vi aspetta una sfida importante e delicata, che richiede coraggio e audacia.

Toro

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, la chiave per sopravvivere a questo periodo frenetico è la calma e la stabilità, soprattutto in amore. Non servirà una rivoluzione o una strategia chissà quale, ma a volte un po’ di equilibrio in più vi farà stare meglio. Una forte determinazione aiuta molto sul lavoro, dà un senso di sicurezza e facilita il raggiungimento del successo. Dipende tutto da voi, ma siete abituati a lottare e a mettervi in mostra in ogni situazione.

Gemelli

C’è pace nella vostra vita sentimentale e sperimentate più comunicazione e vitalità nelle vostre relazioni. La semplice comunicazione porta a idee interessanti, discussioni divertenti e momenti (leggermente) eccitanti. Non siate timidi, non siate altezzosi e trovate la giusta intesa con il vostro partner. D’altra parte, se siete single, è importante uscire e conoscere gente. Qualcuno potrebbe coinvolgervi in un’attività creativa o in un progetto promettente sul lavoro.

Cancro

La vostra dedizione e il vostro impegno sul lavoro saranno presto riconosciuti e forse premiati. Le cose cominciano finalmente ad andare al loro posto, quindi assaporate il momento e cercate di sfruttare la situazione per correggere eventuali squilibri. Vi sentirete generalmente più tranquilli e la vostra sensibilità e protezione nei confronti del partner aumenterà. Godetevi il momento.