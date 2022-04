Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 Aprile 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi giovedì 7 aprile 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore l’erotismo e la passionalità sono estremamente vivi in questa giornata. Sul lavoro invece ti sarà facile pianificare al meglio gli impegni.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore c’è attrazione per una persona lontana o più grande, attenzione! Sul lavoro invece in arrivo novità nel prossimo futuro, mantieni la mente lucida ed elastica.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore stai giocando al tira e molla con una persona e questo non giova certo all’umore. Sul lavoro invece non cedere alle distrazioni e mantieni alta l’attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore il periodo è piuttosto intrigante, non lasciare che le discussioni inutili prendano il sopravvento. Sul lavoro invece hai le idee un po’ confuse, ricorda che non si può avere tutto e subito.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore Venere opposta ha creato qualche dubbio, è tempo di ripartire. Sul lavoro invece potrebbero esserci dei malumori, recupero dalla prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore Venere opposta chiede di non fare confusione, attenzione alle vecchie fiamme. Sul lavoro invece le cose vanno al rallentatore ma sono in arrivo novità.