Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 Dicembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore torna una buona emergia nel pomeriggio. Sul lavoro invece è tempo di ripartire, chiamate in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore potrebbero nascere delle discussioni, attenzione. Sul lavoro invece c’è qualche spesa di troppo, monitora le entrate e le uscite.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore se c’è qualcosa che non va non procastinare. Sul lavoro non avere fretta e fai le cose con calma.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore nella seconda parte della giornata potrebbero esserci delle tensioni. Sul lavoro invece hai delle belle idee, cerca di farle fruttare.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore la giornata va a rallentatore, la Luna è opposta. Sul lavoro invece rimanda le discussioni al giorno 13.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore se ci sono problemi è bene parlarne prima del 10. Sul lavoro invece non fare tutto da solo, ogni tanto serve anche affidarsi alle persone intorno a noi.