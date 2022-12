Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 Dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi mercoledì 7 dicembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Venere dissonante invita a prestare maggiore attenzione in amore, quest’oggi potrebbero esserci alcuni malintesi di troppo con il partner. Sul lavoro sei un po’ indeciso e non escludo la possibilità di rivedere i termini di un accordo.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Favoriti gli incontri per i single, non escludo la possibilità di vivere un sentimento in modo non esclusivo. Sul lavoro le idee non mancano, è il periodo migliore per dimostrare il tuo valore.

‎Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Periodo turbolento per i sentimenti. Oggi cerca di stare lontano dalle polemiche, un ex potrebbe tornare a farsi vivo. Sul lavoro devi fare chiarezza mettendo nero su bianco le tue reali priorità.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Oggi la giornata parte un po’ a rallentatore dunque non spazientirti se non tutto procede secondo i piani. Sul lavoro hai tante cose da fare, non esitare a chiedere aiuto qualora ti rendessi conto di non riuscire a stare dietro a tutto.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Giornata propizia per i sentimenti, se sei solo potresti fare un incontro importante. Sul lavoro invece se hai un’età matura devi fare i conti con alcune antipatiche carte burocratiche.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Attenzione a non tirare troppo la corda quest’oggi in amore, è un po’ di tempo che il partner ti appare distante. Sul lavoro se hai una trattativa in sospeso definisci bene i termini dell’accordo.